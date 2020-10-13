恢復供應，周一歐美原油期貨跌逾2.5%；隨著颶風「戴爾塔」減弱，墨西哥灣已重新恢復原油生產工作，加上挪威石油工會所發起的罷工活動落幕，市場預料原油產量將恢復供應。

此外，利比亞國家石油公司(NOC)表示，利比亞於解除軍事封鎖後，也將重返供應市場，分析師預期，利比亞原油產量將來到35.5萬桶/日。石油輸出國組織(OPEC)擔心原油供應恐有過剩疑慮，故考慮取消原定明年初實施的原油增產計劃，終場油市收跌。其中美國原油跌幅2.9%，倫敦原油跌幅2.6%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨下跌1.17美元，報每桶39.43美元；11月熱燃油跌0.03美元，報每加侖1.16美元；11月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.18美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.13美元，報每桶41.72美元。(商品行情網)

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