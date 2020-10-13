連鎖餐飲集團乾杯(1269)雖因比較基期不同影響，2020年9月營收出現雙位數「雙降」，但第三季營收仍以7.95億元站上今年高點、創下歷史第3高。為滿足消費者多元需求，集團多管齊下全力搶攻中秋、國慶連假聚餐商機，看好有望帶動10月營收持續成長。

乾杯公布9月自結合併營收2.53億元，月減12.73％、年減14.76％。不過，合計第三季合併營收7.95億元，季增達22.59％、年減7.85％，改寫歷史第3高。累計前三季合併營收19.83億元、年減17.83％，仍創同期第3高，衰退幅度較前8月18.26％持續收斂。

乾杯表示，9月營收出現雙位數「雙降」，主因暑期旺季已過，且去年中秋節落於9月、去年底出售全資子公司乾杯速食，比較基期較高且不同所致。集團仍針對中秋送禮、採購食材、烤肉聚餐3大要點超前部署，整合集團虛實資源，以積極掌握中秋節慶商機。

為迎接燒肉業態年度中秋大檔商機，乾杯自有生鮮電商平台「乾杯超市」主打「中秋烤肉一箱帶著走」，9月推出4款澎湃頂級肉品禮盒，成功熱銷600組，獨家販售的萬用燒肉醬開賣半個月亦熱賣近500罐，成功帶動9月電商事業營收月增逾2倍。

同時，乾杯在中秋連假前1周推出節慶套餐，包括燒肉品牌「乾杯」及「老乾杯」推出「好肉十享和牛團圓餐」，不到一周便熱銷近3千份。鍋物品牌「黑毛屋」及「黑毛屋本家」亦分別推出季節鍋物，後者開賣一周即締造熱銷近千鍋佳績。

此外，乾杯會員機制「KANPAI GO！CLUB」於中秋前夕正式上線，虛實整合推出「KANPAI POINTS」消費積點制度、並祭出優惠活動，半個月吸引逾3萬人加入會員、較年底前會員數達6萬人目標已達成逾5成，後續將續推動會員分級，以提升品牌黏著度。

展望10月，乾杯為搶攻中秋、國慶連假商機，旗下品牌推出節慶套餐、加開並延長營業時間搶攻聚餐商機，配合「KANPAI GO！CLUB」於離峰時段推出「中秋十倍樂」的點數翻倍送，多管齊下以滿足消費者聚餐、送禮、採購烤肉食材需求，盼帶動營收持續成長。

(時報資訊)