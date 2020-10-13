台積電ADR周一續漲2.13%並再創新高，每股約折合新台幣高達525.62元。台積電(2330)今股價開高5元為465元，但盤中一度翻黑，最低456.5元，使得台股挑戰一萬三千點再度失利。

台積電ADR收90.91美元再度創下新高價，漲2.13美元，漲幅達2.4%，換算每股為台幣525.62元。台積電周一收在460元，外資周一買超台積電1萬7746張，連續9個交易日共買超台積電8萬930張。

台積電今股價開高5元為465元，但未突破7月28日早盤所創下的466.5元新高；台股當天最高突破一萬三千點創下歷史新高。

台積電9月營收持續攀高，達1275.85億元，再創歷史新高紀錄，整體第3季營收為3564.26億元，季增14.71%，超越原訂季增約9.3%的目標。

台積電周一股價開高走高，早盤開高5元為458元，直接完成填息目標。台積電109年度第1季現金股利9月17日除息，每股配發2.5元現金股息；台積電除息後股價一度表現疲弱，最低滑落至421元，但上周至今股價逐步上揚；除息至今第15個交易日，周一成功填息。

台積電即將於10月15日舉行法人說明會，第4季展望持續受關注。

蘋果宣布於當地時間13日上午10時舉行發表會，蘋果將推出iPhone新機。外資預期，台積電是iPhone新機最大受惠者，第4季營收可望季增8%至10%，營運將再創新高紀錄。

(時報資訊)