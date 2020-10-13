國民黨今年總統敗選後，黨內再掀起改名聲浪。國民黨團總召林為洲表示，中國國民黨認定的「中國」，當然是「中華民國」，但易被混淆為「中共」，另牽涉「中國」這個名詞所指涉的意涵。而後來林為洲更補充並非要將國民黨的「中國」兩字刪除，而是正名「中華民國國民黨」，並沒有「去中化」的問題。

但對於林為洲的說法，挺韓網紅歷史哥卻有不同的意見，他指出，國民黨若改名，那根本就是一種「插旗」的行為，而根據「取名五行」，人生中缺甚麼、名字裡就常會取甚麼，就如同現在的政黨名稱一樣，「中國國民黨」沒有中國國民；「民主進步黨」既不民主、也不進步。

而如今的國民黨「缺中國就算了，可千萬不要缺中華民國啊！」歷史哥認為，國民黨在做出改名決定前，可務必得三思，不要純粹為改而改。

歷史哥的發文引來許多網友回復，表示「真的不要這樣玩，沒完沒了的」、「中華民國是國名，臺灣是地名，改名為臺灣國民黨，根本就是自我矮化」、「國民黨現在最缺的是信念和理想，只想追著市場、追著選票跑」、「國民黨就是有這種才會一直被看不起」、「朝鮮民主主義人民共和黨，最民主了」。

(中時新聞網)