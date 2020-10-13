女星林欣彤參加歌唱選秀節目《超級巨聲2》獲得冠軍出道，被封為「小巨肺」一夕成名，同時能作詞、作曲，是罕見的全方位歌手，但才女如她，遇上感情就沒轍，近日她上節目痛訴抓包前男友劈腿，但結局竟是她捨不得，下跪求男方別離開。

林欣彤貴為樂壇才女，軟肋卻是愛情，她近日作客《吃掉前男友》節目，分享自己血淋淋的情史，某任男友突然有天凌晨打來，她以為是對方想念她了，沒想到講到一半男友突然坦承劈腿，讓重感情的林欣彤當場在電話中大哭。

林欣彤得知男友劈腿，傷心地在電話裡大哭，而男友也跟著她哭了起來，但是事情有點不對勁，「我感覺到他沒有想挽留我」，沒想到男友不是來道歉修補關係的，這讓林欣彤無法接受，一夜無眠，最後因無法割捨這段情，她決定要見到男友的面，當面談。

隔天，林欣彤跟蹤了男友，等待著旁邊都沒人的時機，突然現身，直接下跪，「我跪在那裡求他，可不可以不要離開我」，竟說可將劈腿那件事情當作沒發生，但換來的是對方冷淡處理，藉故找朋友就離開，關於林欣彤下跪挽回渣男的行徑，讓人不解，但她表示：「那一刻我覺得錯和對，都沒有他重要」，如今好不容易，才終於走出情傷。

(中時新聞網)