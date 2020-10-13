日本前首相安倍晉三因為健康因素請辭，由於其長期親台立場，台灣政界與學界一直希望有機會能邀請安倍訪台。亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文今天召開記者會表示，明年311大地震前後這段期間，會是安倍訪台的最好時機，立法院跨黨派國會議員組成的亞東國會議員友好協會正研擬邀請安倍於立法院發表演說。

郭國文說，明年對於台日雙方是相當特別的一年。首先，從311大地震後台日雙方對於天災發生時的救援與賑災，總是在第一時間自發性的相互援助，表達關心，無形中強化了兩國之間、人民之間的互助精神。其次，明年正是311東日本大地震10週年。此外，順延一年的東京與運會、殘奥會也正巧將於明年的暑假盛大舉行。

郭國文又說，邀請安倍訪台進行國會演說更彰顯一個重要意義。安倍是「最友台」的日本首相,而李登輝前總統是「最友日」的台灣總統。李前總統共9次訪問日本，在第七次的2015年首度在日本國會演講，也是首位在日本國會殿堂發表演說的台灣領袖。

郭國文指出，立法院的國會外交就如同城市外交般，因此期待依循捷克議長訪台、以及延續李前總統訪日等成功外交模式，邀請前首相安倍晉三在身體狀況允許下，到訪台灣國會進行演說，將台日互信交流的經驗傳承給年輕世代透過兩國卸任領袖互訪常態化，維持彼此之間友誼，繼續深化台日友好關係。

民進黨立委林楚茵則說，國民黨日前才提出「台美復交」決議文，希望國民黨立委一起加入邀請安倍訪台，朝野政黨共同促進台日關係。

(中時 )