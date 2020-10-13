台中房市無論推案或是買氣均熱絡，各區土地行情創新高，加上科技大廠如大立光（3008）、美光等回流台中設廠，都讓房建與廠辦市場前景看好！國產（2504）建材實業因台中廠與大雅廠相互支援，具備大量澆築高供應力，不僅拿下「忠泰老佛爺」、「富邦新市政」等百億指標建案，也積極爭取台中房市熱區與台商回流建廠商機，讓業績穩定成長。

據悉，大立光在台中工業區有三塊土地，合計約1.51萬坪，其中1塊今年初已動工，1塊預計年底啟動，另1塊要等明年，整體最快2023年完工量產；美光則是加碼4,000億元，在現有中科后里廠區旁邊，再興建二座晶圓廠。隨著這些科技大廠回流，將帶動龐大建廠需求，也帶來就業人口，讓台中房市建設前景看好。

根據台中地政局統計資料，北屯、西屯、南屯區分列台中前三大交易熱區，其中北屯有台中捷運綠線拚年底通車、好市多台中二店進駐，上半年買賣移轉數達3,348棟，較去年同期增加25％。

台中各區土地行情同樣熱到爆，興富發（2542）豪砸32億元購入市政北七路、惠中路口「新4」土地，換算每坪單價350萬元，創下七期土地單價新高紀錄；總太地產（3056）更砸下15.25億元購入水湳經貿園區約649坪土地，每坪單價235萬元，也創下區域新高。

在台中地區，國產建材實業擁有台中廠與大雅廠，台中廠占地3,000坪，擁有兩套3立方米拌合機，5座水泥儲槽，各2座爐石、飛灰儲倉；大雅廠占地1500坪，擁有一套3立方米拌合機，4座水泥儲槽，各一座爐石、飛灰儲倉，兩廠每月產能合計4萬立方米，台中廠主要供應台中市、豐原、后里；大雅廠則負責北屯、大雅、水湳、潭子、清水、梧棲等地，目前供應占比，房建約75％、廠房與公共工程約25％。

(工商 )