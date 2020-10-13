台灣基進高雄黨部實測，快跑、騎腳踏車都休想超越行駛中的輕軌。（台灣基進高雄黨部提供／袁庭堯高雄傳真）

國民黨市議員李雅靜8日質詢輕軌建設，表示「走路、騎腳踏車都比輕軌還快」，呼籲評估停建。台灣基進高雄黨部仿效美國科普電視節目「流言終結者」實測，發現快跑只能贏幾秒，騎腳踏車同樣遭輕軌海放，幽默呼籲輕軌建設需理性討論。

台灣基進高雄黨部動員具有馬拉松、大隊接力專長的黨員進行輕軌速度實測，為求真實性，也找來上班族代表、身穿西裝的男子一同測試。

測試地點選在輕軌軟體園區站至經貿園區站間，選定一處燈桿為起跑點，測試選手先在原地等待，待輕軌自身後方駛近時，同時起跑出發。

第一組徒步奔跑的選手為上班族代表，速度一般，起跑不到一秒旋即遭輕軌列車「海放」。第二組選手找來兩位女性，分別騎乘Youbike，模擬一般市民的通勤狀況，結果發現，就算「偷跑」也只能目送輕軌揚長而去。

最後一組選手找來具有運動實力的馬拉松女選手及擅長短跑的男選手，結果顯示，速度最快的短跑男、爆發力僅維持不到數秒便遭輕軌逆轉，男女選手最後都蹲在路邊喘不過氣。

台灣基進高雄黨部表示，影片用趣味的方式強調輕軌仍有其實用意義，呼籲國民黨議員不要為了反對而反對，傷害高雄良性討論輕軌的空間，使得公共建設無法順利推展。

台灣基進高雄黨部也強調，影片拍攝過程中也發現輕軌的缺點，例如班距過長、未與通勤軟體整合等問題，希望朝野能協力糾錯改善。

(中時 )