國內今天再新增一例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心將在14：30召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。

指揮中心統計，國內截至目前累計530例確診，分別為438例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、488人解除隔離、35人住院隔離中。

(中時新聞網)