新增1例境外移入 指揮中心14：30記者會 10:112020/10/13 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(圖/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內今天再新增一例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心將在14：30召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。 指揮中心統計，國內截至目前累計530例確診，分別為438例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、488人解除隔離、35人住院隔離中。 (中時新聞網) #指揮中心 #境外移入 #新冠肺炎 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普新冠肺炎檢驗呈陰性 將開跑3場大型造勢活動 06:432020/10/13 國際 康和證券、中興扶輪社合辦捐血活動 04:102020/10/13 產業特刊 網球》無症狀球員確診 瓦林卡救3賽末點逆轉 11:132020/10/13 體育 全球疫苗競賽 9支進入第3期臨床試驗 04:102020/10/13 生活新聞 2035年裝置容量達15.7GW 歐洲商會：台將成亞洲最大離岸風電市場 04:102020/10/13 財經要聞 東洋 奪德BNT新冠疫苗台灣代理權 04:102020/10/13 財經要聞 國旅玩很大 今年估2.1億人次出遊 04:102020/10/13 財經要聞 蘇益仁憂心 還有3難題待解 04:102020/10/13 生活新聞 隔離天數標準不同 立委批黑箱 04:102020/10/13 生活新聞 新聞透視》從嚇阻台獨到打擊境外勢力 北京不再顧忌 政府不可不察 04:102020/10/13 政治要聞 生活熱門新聞 隔8個月又1大陸輸入病例 40歲台男江蘇工作染疫 - 生活 每天18人大腸癌過世 有2大壞習慣快改掉 - 生活 老母搭錯車竟遭女兒猛踹6腳 凌虐20秒畫面全都錄 - 生活 台菜名店吃到「酸筍炒腸」 作家驚：喪宴作法闖大禍了 - 生活 堅果吃太多就是在囤油 營養師：盡量挑這2款 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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