今年總統蔡英文的國慶演說引來諸多討論，多數的評論都認為蔡英文今年針對對岸的言論比起往年的說法，明顯有「語氣放軟」的現象，儘管以目前對岸的反應是「不太領情」的，但是蔡英文放低姿態的動機有許多人進行分析，美麗島電子報董事長吳子嘉就認為，這跟美國目前的選情有關。

吳子嘉在政論節目中指出，美國大選在11月就要投票了，目前川普與拜登兩位候選人的民調卻被大幅度拉開，現任總統川普的民調慘輸拜登十多個百分點，這對於長年來依靠川普政權的民進黨政府相當危險，如果再11月過後突然失去美國這個靠山，那麼蔡英文就全然失去對大陸叫囂的本錢，所以這次的演說才會如此保守。

吳子嘉認為，民進黨政府在確認美國總統是誰、對於大陸的態度如何前，針對對岸的態度將會逐漸趨於保守，大陸不停軍演也是因為如此；過去這段期間壓制大陸的川普目前氣焰正弱，在總統大選結果出來前，蔡英文、吳釗燮等人都不會像過去那樣大鳴大放，會比較語帶保留、留點餘地，可能在11月大選結束後，三方關係才會重啟談判。

(中時新聞網)