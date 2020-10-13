美國總統川普(Donald Trump)僅3天就出院並聲稱新冠病毒測試持續陰性，歸功於再生元製藥(Regeneron)「抗體雞尾酒療法」，他稱該療法是特效藥且要讓每個美國人免費使用，但除再生元執行長施萊佛(Leonard Schleifer)打槍川普說法，一向不認同川普應對疫情的微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)也稱此說法不合適。

比爾蓋茲說：「特效藥這種說法不合適，因為不是所有人都適用那種療法。非常少的人用過這種藥，該藥也還沒有獲得審核通過，量產也才開始加速而已。當然我相信對總統的治療可能是所有正在研發中的療法裡最有希望。」

施萊佛受訪時表示，大量臨床試驗結果才是黃金標準，川普只是特例。他除避免用解藥或特效藥來形容自己公司研發的療法，對於療法效期也不像川普所言永免疫那麼肯定。他說：「我們的藥物確實有助於產生免疫力，但是效期仍是難以確定的，可能是幾個月，也可能是幾年。」

傳染病防治專家佛齊(Anthony Fauci)意見經常與川普相左，他在9月向國會表示，預估明年4月，美國可能就有足夠新冠疫苗提供每個人接種。旗下基金會投入3.5億美元資助疫苗研發的比爾蓋茲也是類似看法，他表示，預期明年初疫苗才會被相關監管單位審核通過。

(中時新聞網)