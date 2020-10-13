映泰(2399)今早逆勢大漲，在買單追價下，個股率先漲停達12.4元。映泰漲停也帶動撼訊(6150)漲逾半根停板，承啟(2425)也連續第2天拉出紅K線。顯卡主機板族群，今天由二線廠帶動一線廠走揚。

映泰9月營收衝上30個月以來新高、達2.81億元，月增28.9％、年增73.51％，今年前9個月累計營收為16.29億元，進一步收斂年減幅度至1.77％。其中，第三季營收6.87億元，較第二季彈升超過7成，並較去年同期增長近18％，站上8個季度以來高點。映泰自結2Q母公司業主綜合損益為6928萬元，EPS為0.27元，相較於首季呈現由虧轉盈。

撼訊9月營收月增逾3成、達4.96億元，較去年同期增長24.63％，並站上29個月新高。第三季營收也以季增46.4％、年增34.4％的成長幅度、彈升至11.26億元，為自2018年第二季適逢挖礦尾聲以來的單季新高。累計撼訊今年前九個月營收24.74億元，年增13.49％。

承啟受惠顯卡品牌客戶七彩虹啟動拉貨效益帶動，9月營收月增37％、衝上6.34億元，較去年同期大幅年增68.41％，更一舉登上3年來的單月營收新高。

華擎將在10月22日舉行法說會，公司9月營收為15.77億元，年增23%，累計前9月營收為135億元，年增41%。

(時報資訊)