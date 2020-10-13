安馳(3528)9月營收為4.82億元，月增加28.6%、年增加36.26%，累計前三季營收為38.19億元，亦較去年同期成長26.03%，主要在於全球新冠肺炎疫情擴散，居家辦公(WFH)比例大幅升高，帶動ADI與賽靈思(Xilinx)兩大主力產品線在雲端運算、智慧監控及高速影音傳輸相關產品的出貨量明顯成長。

安馳表示，今年受到新冠肺炎疫情擴散影響，全球遠距經濟活動蓬勃發展，帶動公司雲端與邊緣運算整合方案出貨量明顯增加，今年前三季歐美超大規模資料中心客戶訂單量持續成長。第三季新推出Xilinx新款支援PCIe 4.0介面的UltraScale+級的雲端加速器產品ALVEO U50系列板卡，取得大數據分析伺服器訂單，目前進入驗證階段，預估明年上半年放量出貨。

安馳表示，ADI產品線今年全面從物聯網(IoT)架構升級為人工智慧物聯網(AIoT)應用，結合LTC的高效電源模組、ADI高精度的ADC及各項傳感器與5G傳輸用的射頻整合晶片等，今年對國防與工業電腦客戶的出貨量明顯提升。第三季開始，ADI產品線推出智慧工廠用的振動量測分析方案，提供客戶設備管理與維護的自動化即時監測，目前CbM相關解決方案正與客戶進行終端測試驗證，預計明年上半年開始量產出貨。

安馳進一步表示，公司新代理產品線Qorvo，提供無線射頻(RF)與前端(FE)的整合模組，第三季開始切入5G基地台、衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸應用市場。公司未來將研發結合ADI、Xilinx及Qorvo三大產品線的完整解決方案，進一步提升公司在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的佔有率。

(時報資訊)