54歲男星林利（本名：林立洋）曾是「香港小虎隊」的成員之一，去年與小14歲台灣粉絲陳貞均（Erin）結婚，未料陳貞均上周突然在網路公開點名女星陳柏渝，要求她沒事別私訊林利，陳柏渝不滿被影射小三，反嗆對方有病揚言提告，結果事件大逆轉，正宮發文道歉，被陳柏渝截圖酸爆「毫無誠意充滿心機」。

陳貞均8日在臉書隔空嗆聲陳柏渝：「陳柏渝女士：我希望你不要再沒事再傳私訊我老公，他已經因為你，跟我翻臉，我覺得莫名其妙！」甚至PO出陳柏渝和林利的私訊截圖，不滿女方傳自拍照給老公，氣得大罵：「傳這些訊息，都是必要的嗎？這麼愛聊，不能換個人嗎？非要找結過婚的嗎？」

此文不僅驚動到林利留言「我不能有朋友嗎？」被貼上小三標籤的陳柏渝更為不滿，隨即澄清兩人是認識16、17年的老友，已經許久沒碰面，痛斥陳貞均有病，將保留法律追訴權。

兩女隔空為林利交戰，劇情出現神逆轉，陳貞均先是發出一篇充滿怨氣的道歉文，刪除後又再補一篇正式道歉文，寫道：「我誤會了我老公林立洋先生也讓另一位女生陳柏渝小姐被大家誤會！在這我也為自己，因為衝動沒有思考的言論，跟兩位誠心道歉！對不起！所有錯，都不要再指向他們，我都願意虛心接受和檢討！」

但看在陳柏渝眼裡，還是無法怒吐怨氣，直言對方知道她確定要提告才修改前一天的貼文當道歉文，痛譙：「以為她前一天已經道歉，而是我不接受，如此毫無誠意和充滿心機小動作的道歉，我陳柏渝看在18年老友林立洋先生的面子上，還是會接受這毫無誠意充滿心機的道歉！」並截圖陳貞均的該篇文章存證，放話如果6個月內的追訴期間被刪除或改非公開，將會提出刑法告訴。

(中時新聞網)