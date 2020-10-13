大陸國務院總理李克強12日召開會議，與部分地方政府負責人視訊研究分析經濟形勢。李克強提到，要努力實現全年經濟正增長，距離完成全年目標任務仍需艱苦努力。

新華社報導，李克強、國務院副總理韓正12日同部分地方政府負責人進行視訊會議，包括遼寧省長劉寧、江蘇省長吳政隆、福建省長王寧、江西省長易煉紅、陝西省長趙一德匯報了本地經濟形勢並提出建議，認為近幾個月減稅降費等紓困政策效果浮現，經濟持續回升，主要指標逐步恢復。

李克強指出，當前國內外環境依然復雜嚴峻，不確定性增多，完成全年目標任務仍需艱苦努力，要持續做好「六穩」與「六保」，努力實現全年經濟正增長，確保完成今年主要目標任務。

減稅降費方面，李克強強調，減稅讓利是助企紓困的重要支撐，要繼續在後幾個月讓政策落實，讓資金精準用到市場主體上，擴大普惠金融覆蓋面，為更多中小微企業和困難行業提供有效金融服務。

(工商 )