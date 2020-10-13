瑞軒（2489）自結9月份合併營收為18.75億元，較8月成長34.42%、年增18.55%。累計第三季營收約45.79億元，季增13.88%。

瑞軒表示，隨著電視銷售傳統旺季即將來臨，中國與歐美品牌廠商積極備貨，電視及電競顯示器訂單出貨量大增及越南廠房建置愈趨完備、生產效率提高等因素，電腦周邊如滑鼠、Webcam出貨量亦較上月大幅成長。

(工商 )