宅經濟熱 瑞軒9月營收月增34.42％ 10:202020/10/13 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞軒（2489）自結9月份合併營收為18.75億元，較8月成長34.42%、年增18.55%。累計第三季營收約45.79億元，季增13.88%。 瑞軒表示，隨著電視銷售傳統旺季即將來臨，中國與歐美品牌廠商積極備貨，電視及電競顯示器訂單出貨量大增及越南廠房建置愈趨完備、生產效率提高等因素，電腦周邊如滑鼠、Webcam出貨量亦較上月大幅成長。 (工商 ) #瑞軒 #滑鼠 #宅經濟 #月營收 #月增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》達爾膚9月營收7587萬元 年增20％ 08:342020/10/13 財經 9月營收看板－華航年減31.36％ Q4旺季回升 04:102020/10/13 證券．權證 9月營收看板－陽明年增11.58％ 10月達高峰 04:102020/10/13 證券．權證 9月營收看板－東森購物年增23％ 同期新高 04:102020/10/13 證券．權證 亞德客Q3營收報喜 年增三成 04:102020/10/13 證券．權證 上市櫃9月營收 躍今年新高 04:102020/10/13 財經要聞 《電機股》科際精密9月、Q3營收齊創高 明年有望再攀峰 09:082020/10/13 財經 拓凱9月合併營收年增近16％ 今日參加法說會 09:012020/10/13 財經 中鋼 9月營收略增 04:102020/10/13 證券．權證 剪刀腳三雄 Q3營收創新高 04:102020/10/13 證券．權證 財經熱門新聞 靠陸晶片業能活？拆解華為5G基地台 陸製竟靠台積電死撐 - 財經 東洋取得德國新冠疫苗代理權 最多3000萬劑 - 財經 山富旅遊6月營收回溫 全員拚國旅 - 財經 - 工商 美追殺令前夕趕工！陸晶圓龍頭大作出爐 股價狂飆逾1成 - 財經 美經濟將掰了川普？ 外資驚曝美股、美元還有得跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。