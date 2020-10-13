雙十國慶，前高雄市長韓國瑜稱中華民國正面臨「風雨飄搖、內外夾擊」，對此，知名主持人周玉蔻大驚，韓國瑜此舉是要重出江湖？資深媒體人陳敏鳳直言，韓國瑜在熱身了！

國慶日當天，韓國瑜特地錄製一段影片在臉書上，慶祝台灣生日快樂。韓國瑜直言，中華民國109年生日真的面臨風雨飄搖、內外夾擊，幾十年來沒有像此時此刻，這麼風雨飄搖、危險；外部有不停的軍事壓力、內部大家分歧四想。

韓國瑜在最後希望，中華民國能「秉持國父孫中山先生創建民國的初衷，實現一個真正『大同之治、與民謀福、天下為公』的中華民國。中華民國，生日快樂」！此影片一出，馬上引發外界熱議。

對此，周玉蔻在其主持的政論節目《辣新聞》上表示，韓國瑜「風雨飄搖內外夾擊」的背後目的是什麼？是不是要重出江湖？而且韓國瑜的影片一播出，就50幾萬人萬看，10幾萬人點閱，韓國瑜現在應可以重振江山了？

同台的資深媒體人尚毅夫認為，韓國瑜對政治有忘情過嗎？韓國瑜重出江湖只是時間的問題？只是選在哪個時間點，哪個戰場的問題。另一位同台的陳敏鳳表示，韓國瑜此舉是在熱身，所以韓國瑜明年真的很有可能捲土重來。

(中時新聞網)