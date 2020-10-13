受新冠肺炎疫情影響，民眾居家機會大增，部分肌力不足的患者更因減少出門，活動力不足導致身體功能性的衰退。臺北榮總教學部特別運用擴增實境 (AR )系統，設計出一款健康者及慢性心臟衰竭、心肌梗塞、開心手術、退化性膝關節炎手術及慢性阻塞性肺疾等患者皆可適用的「醫療AR教學APP」，民眾就可DIY進行肌力及行走訓練，居家防疫更健康。

臺北榮總教學部臨床教學訓練科楊盈盈主任表示，此款AR APP肌力訓練內容包括上肢、下肢、心肺等動作，透過AR科技虛實混合技術，搭配手機前後鏡頭轉換之設計，由AR虛擬教師帶領，可同時同步看到自身執行動作的正確性。

透過AR空間定位方式進行行走測試，大數據分析會給予訓練建議(如連續或間歇式訓練)，在行走訓練中更會即時語音提醒加速或減慢。使用者完成訓練後會依照完成度給予激勵，且AR教師會隨之蛻變成五階段不同的樣貌，讓使用者明確了解進步的程度，可與在旁親友分享努力的成果，成為持續不斷的動力。

楊主任表示，此款「醫療AR教學APP」已有333人體驗，皆給予正向回饋與肯定，且可同步結合智慧手環，訓練時可隨時監測心跳數值變化，讓使用者及照顧者都能掌握練習狀況，並適用於智慧型手機、平板等不同載具。

50歲張先生，因體重過重引起脂肪肝，醫師建議定期多運動及飲食控制。初次使用此款AR APP 練習，張先生覺得十分有趣，並想起過去長期臥床導致肌力萎縮的雙親，感嘆當時沒有這種練習軟體，除將原設定的訓練內容完成，更逐次要求提高強度增加訓練項目，更推薦他人使用。

80歲盧伯伯，有高血壓、糖尿病病史，為避免體能退化，兒子常陪伴父親，在沒有專業指導下做各項肌力及行走訓練。使用AR APP練習後，因為有AR教師的帶領，盧伯伯覺得十分有趣，積極配合為其特別設計的各項居家練習的運動，並大力推薦他人使用，兒子也十分開心滿意。

80歲陳伯伯，有慢性阻塞性肺病病史，使用AR APP練習後受到很大鼓舞，設計團隊為其特別設計各項心肺運動及行走訓練，讓陳伯伯欲罷不能、充滿能量，持續練習後心肺功能必能顯著改善。

楊主任強調此款AR APP不僅限於病人使用，已廣泛應用於醫院教學訓練課程，醫事職類的教師們使用後，可設計不同的訓練課程，訓練學生如何應用，再提供給使用者專業意見，大幅增加訓練成效。

(中時 )