據上海市政府新聞辦公室官方微博消息，根據有關部門通報，俄羅斯航空公司10月9日SU208航班（莫斯科至上海）核酸檢測發現陽性旅客11例。大陸民航局對此將俄航再次實施航班熔斷措施，即自2020年10月26日起，繼續暫停該公司該航線航班運行4周。熔斷的航班量不得用於其他航線。

此前，大陸民航局已經宣布，從2020年10月19日起，暫停俄羅斯航空公司該航線航班運行1周。

根據大陸《民航局關於調整國際客運航班的通知》（民航發〔2020〕27 號）第七條第三款規定，對俄羅斯航空公司再次實施航班熔斷措施，熔斷的航班量不得用於其他航線。

由於大陸本土病例已經控制，目前以嚴防境外輸入病例為重點，但是仍不斷出現飛抵大陸的航班出現核酸檢測陽性病例，大陸先前已經多次祭出熔斷措施，尤其俄羅斯航空更是出現最多被驗出陽性病例的境外航空公司，更是被列為重點檢測的對象。

(旺報 )