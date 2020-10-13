國道5號北向路段50.9公里處，在今天（13日）上午近8時，一輛行駛內側車道的自小客車，因大雨路面濕滑產生水漂現象，車輛失控擦撞左前方外側護欄，車上3人受有擦挫傷等傷勢，事故發生時因車流不大，並未造成國5回堵。

國道警察表示，在上午8時47分已排除事故並恢復車道通行，呼籲用路人在天候狀況不佳時，應慢速行駛、保持安全車距並定期檢查胎紋深度及胎壓。

(中時 )