天雨路滑國5蘇澳段 車輛打滑撞護欄3人傷 10:242020/10/13 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道5號蘇澳路段發生自小客車自撞護欄意外。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道5號北向路段50.9公里處，在今天（13日）上午近8時，一輛行駛內側車道的自小客車，因大雨路面濕滑產生水漂現象，車輛失控擦撞左前方外側護欄，車上3人受有擦挫傷等傷勢，事故發生時因車流不大，並未造成國5回堵。 國道警察表示，在上午8時47分已排除事故並恢復車道通行，呼籲用路人在天候狀況不佳時，應慢速行駛、保持安全車距並定期檢查胎紋深度及胎壓。 (中時 ) #國道 #行駛 #蘇澳 #事故 #通行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園大園國道2號多車追撞 「啟動大量傷患機制」5男2女急送醫 11:122020/10/12 社會 青島6人確診新冠 5天內對全市核酸檢測全覆蓋 11:022020/10/12 兩岸 自小客、公車相撞氣囊爆開 4人輕傷 09:552020/10/12 社會 竹南老婦騎機車突然左轉 後方砂石車閃避釀禍 09:032020/10/12 社會 南卡颱風後面還有「沙德爾」彭啟明：前身重創台灣 08:352020/10/12 生活 國安基金退場 最省銀彈護盤 04:102020/10/13 財經焦點 騎上國道釀10車連環撞 騎士依公共危險罪函送 18:052020/10/12 社會 台東5人遭蜂螫送醫 04:102020/10/12 地方新聞 無牌米其林3／高檔餐廳1人5千起跳遭爆無照營業 民眾：食安消防誰來把關 09:112020/10/13 社會 全球頭號殺手心血管疾病 外食族4招能有效預防 00:072020/10/13 生活 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 景文科大情慾迎新 逼玩69咬糖果 6學長姐被判拘役 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 他急尋失聯9月妻 上萬網友看完「頭皮發毛」急勸：別回來了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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