第三屆海峽兩岸青年發展論壇今天（13日）上午在杭州西溪賓館開幕。浙江省委書記袁家軍在開幕式致詞時，公布8條針對台胞台青的具體措施，歡迎台灣同胞特別是台灣青年朋友參與浙江省的發展。

一是在浙江工貿職業技術學院、嘉興職業技術學院、義烏工商職業技術學院等5所高校建立台灣青年創業創新平台。

二是支持成立浙台青年企業家聯盟，支持在省內台商集中地區建立兩地青年企業家交流合作平台。

三是培育50個台灣青年參與合作的民宿項目。

四是邀請台灣青年參與100個建制村、農村社區的規劃設計。

五是招引1000名台灣大學生來浙江實習、就業、創業。

六是提供1200個台灣青年電商主播培訓名額，努力培育30位以上頭部電商主播。

七是邀請5000名台商台青對接我省重大發展戰略，分享發展機遇。

八是為來浙發展台灣青年優先辦理「台融卡」，提供優質金融服務。

袁家軍表示，這八條措施對台灣青年朋友來說，都是實實在在的紅利，有助於大家在浙江更好地築夢、追夢、圓夢，有助於讓大家一展所長、實現抱負。

袁家軍表示，在去年第二屆海峽兩岸青年發展論壇上，浙江省發佈了5條惠及台灣同胞特別是台灣青年的具體舉措。一年多來，浙江省全力推動各項惠台政策措施落地生效，努力創造更多機遇條件，鼓勵兩岸青年交流合作。

袁家軍舉實際數字為例，浙江推動台灣青年註冊企業、個體工商戶189個，建立創業團隊38個，落實1598名台灣青年赴浙江省實習、就業、創業。浙江熱忱歡迎台灣同胞特別是台灣青年朋友參與浙江省的發展。

(中時 )