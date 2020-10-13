蔡政府8月底無預警宣布開放萊豬進口，其「昨是今非」的態度引發議論。對此，衛福部長陳時中昨則表示，「爭議可以止了」。前國民黨立委孫大千則質疑陳時中未免太輕描淡寫了！他也提及，開放美豬進口，是一個「大是大非的問題」，並向陳時中提出四大問題，直言若連這些問題都無法回答，憑什麼要求台灣人民「爭議可以止了」？

立法院社會福利及衛生環境委員會昨舉行「政府宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口，對國人健康之影響與危害」公聽會，陳時中在公聽會上表示，對於有立委提到，民進黨過去反萊豬，現在卻開放的態度是「昨是今非、昨非今是」，他直言「這個爭議可以止了」，社會必須要往前走，應該看這個時間點怎麼做才是對的。

對此，孫大千在臉書表示，陳時中未免太輕描淡寫了！開放美豬進口，是一個「大是大非的問題」，怎麼可能只是一個「昨是今非的爭議」呢？他呼籲陳時中先回應幾個問題，包括一、衛福部最重要的工作就是為全民健康安全把關，對於有毒的危害物質不是應該要堅持「零容忍」的立場嗎？二、如果照陳時中所說的，「只要在容許量下食用，都是安全的」，為什麼還要禁止國內豬農使用瘦肉精呢？三、不同年齡體質，或是不同健康狀況的人，所能夠承受的容許量都是一樣的嗎？就算在容許量下食用，難道有毒物質就不會在體內累積嗎？四、政府連相對單純的口罩國家隊都管不好，試問，要如何讓台灣人民相信，衛福部有能力全面稽查如此繁雜的溯源管理呢？

孫大千直言，如果連這些問題都沒有辦法回答，陳時中憑什麼要求台灣人民，「爭議可以止了」呢？

(中時新聞網)