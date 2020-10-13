新北市汐止區光復街7巷某2層樓民宅今（13日）上午9時許傳出火警。（翻攝照片）

新北市汐止區光復街7巷某2層樓民宅今（13日）上午9時許傳出火警。（翻攝照片）

新北市汐止區光復街7巷某2層樓民宅今（13日）上午9時許傳出火警。（翻攝照片）

新北市汐止區光復街7巷某2層樓民宅今（13日）上午9時許傳出火警，由於屋內有大量可燃物品，火勢燃燒猛烈，濃煙不斷竄出，甚至於蔓延至國道1號，消防局獲報出動27輛車輛、60人於半小時內將火勢控制，詳細起火原因仍待進一步釐清。

據悉，起火的2層樓民宅為鐵皮外觀，屋內堆放有大量可燃雜物，火勢燃燒後迅速延燒，甚至延燒至隔壁同為鐵皮外觀的民宅，警消獲報立即前往搶救，所幸未有人員傷亡。

(中時 )