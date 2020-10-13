汐止民宅火警濃煙沖天 蔓延國道1號影響行車視線 10:342020/10/13 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市汐止區光復街7巷某2層樓民宅今（13日）上午9時許傳出火警。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市汐止區光復街7巷某2層樓民宅今（13日）上午9時許傳出火警。（翻攝照片） 新北市汐止區光復街7巷某2層樓民宅今（13日）上午9時許傳出火警。（翻攝照片） 新北市汐止區光復街7巷某2層樓民宅今（13日）上午9時許傳出火警。（翻攝照片） 新北市汐止區光復街7巷某2層樓民宅今（13日）上午9時許傳出火警，由於屋內有大量可燃物品，火勢燃燒猛烈，濃煙不斷竄出，甚至於蔓延至國道1號，消防局獲報出動27輛車輛、60人於半小時內將火勢控制，詳細起火原因仍待進一步釐清。 據悉，起火的2層樓民宅為鐵皮外觀，屋內堆放有大量可燃雜物，火勢燃燒後迅速延燒，甚至延燒至隔壁同為鐵皮外觀的民宅，警消獲報立即前往搶救，所幸未有人員傷亡。 (中時 ) #民宅 #火勢 #大量 #汐止 #可燃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國5北上湧現車潮 宜蘭到頭城時速僅18公里 12:282020/10/11 生活 桃園大園國道2號多車追撞 「啟動大量傷患機制」5男2女急送醫 11:122020/10/12 社會 天乾物燥風勢助長 苗縣農田引火整地竄濃煙眾人怨 17:362020/10/11 寶島 騎上國道釀10車連環撞 騎士依公共危險罪函送 18:052020/10/12 社會 新竹復揚科技工廠大火 濃煙密布嚇壞居民 15:132020/10/11 社會 萬華街頭喋血 3嫌衝民宅砍人反遭仇家奪走刀槍打傷 11:392020/10/13 社會 北、基合作開線 公車從基隆直達行天宮 19:042020/10/12 生活 新版 Model 3 手套箱新增 USB 插槽，儲存哨兵與行車紀錄器影片的隨身碟卡鎖起來更安全 11:382020/10/13 汽車情報-汽車新聞 燒雜草釀禍 通苑2傳火警 04:102020/10/12 地方新聞 新店鐵皮工廠火警 1人預防性送醫 11:562020/10/13 社會 社會熱門新聞 墾丁沙灘活春宮1女遭起底 閨密曝對話：非常粗 - 社會 景文科大情慾迎新 逼玩69咬糖果 6學長姐被判拘役 - 社會 林森北「超胸」洗頭妹曝光 男網友暴動揪團：什麼頭都給她洗 - 社會 租屋男交往6年驚覺真相 網：租金含睡的概念 - 社會 他急尋失聯9月妻 上萬網友看完「頭皮發毛」急勸：別回來了 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。