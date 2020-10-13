行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立院黨團為反對政府片面開放瘦肉精肉品，再次佔領議場發言台，高舉「白賊政府」、「蘇貞昌道歉、陳吉仲下台」標語表達訴求，並喊話蘇貞昌若再不為此道歉，就不會讓他上台。對此，蘇貞昌回應，阻斷國人知的權利，出爾反爾，令人遺憾。

立院本會期開議後，蘇貞昌原定在9月22日進行施政報告並備質詢，當時國民黨立法院黨團就主張，蔡政府逕自宣布開放瘦肉精美豬、美牛政策，已背棄承諾，要求蘇貞昌必須對此作為向全民道歉，否則就會杯葛議事，拒絕讓蘇貞昌進行施政報告及後續的總質詢。

面對國民黨團的主張，蘇貞昌在9月22日當天，及後續在立院接受防疫紓困等預算的質詢時，儘管藍營立委一再當面要求致歉，但蘇貞昌迄今沒有正面回應。

因此，面對蘇貞昌今天第二度到立院準備進行新會期的施政報告，國民黨團在上午8點半左右，就提前進入議場佔領發言台；現場並搬出「選舉騙神明、萊豬騙人民」、「白賊政府」、「蘇貞昌道歉、陳吉仲下台」標語。

民進黨立院黨團總召柯建銘一度出面與國民黨團總召林為洲協調，但國民黨團方面已定調蘇貞昌不道歉，就不會讓他上台報告。由於民進黨目前仍持觀望態度，為強勢清場，因此議事仍處於停擺狀態。

對此，蘇貞昌表示，他是應立院邀請才到立院進行施政報告，要藉此向國人報告這段時間要做什麼，如果不讓他上台，出爾反爾，就是阻斷國人知的權利，令人遺憾。

(中時 )