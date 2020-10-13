大陸海關總署13日公布最新資料顯示，第三季度大陸進出口8.88兆元(人民幣，下同)，年增7.5％，季度增速轉負為正。其中，出口5兆元，增長10.2％，進口3.88兆元，增長4.3％。第三季度進出口、出口、進口總值都創下季度歷史新高。

海關總署表示，前三季度大陸民營企業進出口10.66兆元，增長10.2％，占外貿總值的46.1％，比去年同期提升4個百分點。前三季度，國有企業進出口3.46兆元，占15％。

(旺報 )