陸第三季進出口創歷史新高 達8.88兆人幣 10:352020/10/13 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第三季度大陸進出口8.88兆元(人民幣，下同)，年增7.5％。(shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關總署13日公布最新資料顯示，第三季度大陸進出口8.88兆元(人民幣，下同)，年增7.5％，季度增速轉負為正。其中，出口5兆元，增長10.2％，進口3.88兆元，增長4.3％。第三季度進出口、出口、進口總值都創下季度歷史新高。 海關總署表示，前三季度大陸民營企業進出口10.66兆元，增長10.2％，占外貿總值的46.1％，比去年同期提升4個百分點。前三季度，國有企業進出口3.46兆元，占15％。 (旺報 ) #季度 #進出口 #大陸 #10 #第三季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸第三季進出口創歷史新高 達8.88兆人幣 10:352020/10/13 兩岸 台灣權王－獲利佳 台塑、台化收復季線 04:102020/10/13 證券．權證 自行車零組件廠 9月營收High 04:102020/10/13 證券．權證 聯強 連二季雙位數成長 04:102020/10/13 證券．權證 《塑膠股》利差給力＋年獲利拚大增 台達化觸漲停 12:152020/10/13 財經 15檔營收三增股 法人搶買 04:102020/10/13 產業特刊 東洋取得德國BNT代理權 明年首季 1000萬劑新冠疫苗來台 04:102020/10/13 生活新聞 財報季登場 美企獲利樂觀 04:102020/10/13 全球財經 運價高檔 台驊Q4展望樂觀 04:102020/10/13 證券．權證 《金融股》中壽9月獲利年增近6成 前3季獲利創同期高 08:012020/10/13 財經 兩岸熱門新聞 野外炒飯 蔣中正就愛這一味──從餐桌看政治（三） - 兩岸史話 - 言論 綠帽夫尋嗜賭嬌妻 破門驚見3男走她後門爽享受 - 兩岸 野外炒飯 蔣就愛這一味 - 兩岸藝文 - 旺報 陸五代艦載機 空戰能力拚F-35B - 焦點新聞 - 旺報 自己的晶片自己做 陸成立首間晶片大學 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。