蘋果即將於13日(台北時間周三凌晨1點)舉行名為「Hi, Speed event」新品發表會，預計將推出新一代iPhone 12以及智慧音箱等新品，預計全系列手機新品將支援5G網路，包括iPhone12 Pro和iPhone12系列等至少四款手機，最大螢幕將達6.7英吋，旗艦機型最高售價可能突破歷年iPhone天花板；高階機型可能配備光達感測器和擴增實境功能。

歷年發表會將推升投資人對蘋果股價興趣。投資銀行Wedbush分析師周一宣稱此次發表會為自iPhone 6以來最重要的產品發表周期，是「遊戲規則改變者」，以及「十年難得一遇」的機會。

蘋果及其供應商希望推升6.7吋高階機型的需求，因該款手機的利潤率通常較高。Wedbush投資銀行預測蘋果新iPhone將賣出7500萬至8000萬支手機，今年以內蘋果股價將推升至150元。

受惠於發表會行情，蘋果周一股價大漲6.35%，收報124.40美元，創下近兩個半月的最大單日漲幅。RBC資本將蘋果目標價調升至132美元，較目前股價溢價約7%；RBC資本更認為蘋果股價還有上漲空間，主要是即將推出的Fitness+服務將讓iPads和Apple Watch用戶出現重複性購買，成為健康產業最有力的競爭者。

外界雖推估新iPhone將掀起5G手機潮，然分析師仍有不樂觀看法。Strategy Analytics調研公司表示，目前5G手機如同一輛法拉利跑車行走在鄉間小道；蘋果發表會可能讓蘋果尷尬，一方面要誘使消費者購買新手機，另一方面卻無法說明5G能做什麼。目前美國電信商的5G網路多使用低頻的無線頻譜，速度低於高頻的頻譜，在較遠的距離無法保持可靠度；大規模的提速可能還要幾年。

(時報資訊)