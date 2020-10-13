富邦金(2881)旗下北富銀新核心系統於昨(10月12日)日上線後第一個營業日，因連結周邊系統的銀行企業匯流排(Enterprise Service Bus, 簡稱ESB)系統效能問題導致部分服務無法順利完成。針對此次核心系統更換造成客戶困擾，富邦金提出5項說明：

1.工程團隊已於昨日下午及晚間持續調校系統參數設定，增加系統資源，並強化流量監控適配，今(10月13日)日早上進行網行銀實測，結果顯示ESB系統效能確有顯著改善，但尚未達到最佳狀態，部分操作如網行銀查詢資產負債會較緩慢，請客戶包涵，若有網路服務延遲，請以電話客服或ATM等其他方式辦理。

2.昨日因系統問題造成影響之交易，將於今日完成交易確認。若有因而產生之費用或影響，北富銀將妥善與客戶協商處理，確保客戶權益。

3.除北富銀127家分行以外，電話客服也會佈署充分人力，務求於第一時間協助客戶解決問題。若有查詢類問題可多利用北富銀客服專線0809008890詢問。

4.新核心系統上線與周邊系統實際對接的過程中，發生模擬測試時不可預測之情境，造成客戶不便，北富銀深感歉意，並感謝所有客戶之支持與體諒。

5.於新核心系統上線初期，若仍有服務不周之處，北富銀全體同仁將本著客戶優先的理念，主動協助客戶安排最佳方案，以保障客戶權益。

(時報資訊)