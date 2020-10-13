2020台北紡織展（TITAS）於今（13日）盛大舉行，題材熱度高漲，參展的績優紡織供應鏈引起市場關注，紡織股王儒鴻（1476）今早領軍走高，紡織股后聚陽(1477)也力穩紅盤。紡織股今紅盤上揚逾1個百分點。

台北紡織展今起於台北南港展覽館舉行，主要展出纖維、紗線、布料、成衣、服飾、輔料、配件、縫製設備、紡織機械及相關技術服務，有300家企業、800個攤位，預計吸引30,000名紡織相關專業人士參加，是紡織業年度盛事，參展的企業也摩拳擦掌，準備大秀肌肉。

儒鴻9月營收亮眼，動能轉強將延續到第四季；儒鴻9月合併營收26.15億元，為今年次高，年增15.87％。儒鴻指出，第四季訂單能見度可看到成長，且運動時尚防疫口罩、 防護衣等產品也會在第四季陸續推出，預期下半年的表現會優於上半年，下半年營運將呈「季季增」。而亞系外資最新報告，也給予儒鴻「表現優於大盤」的評等，目標價410元。

聚陽9月合併營收26.9億元，年減14.77％。聚陽指出，今年疫情在第三季趨緩後，部分客戶在補庫存、提前拉貨下，在8月已經有許多訂單、急單出貨，當月營收因此衝破30億元大關，因此9月出貨已從高點回落，但仍維持今年次高。聚陽第三季單季營收80.26億元，較去年同期成長4.2％，也比今年第二季大幅成長69.86％，已重回正成長軌道。

(時報資訊)