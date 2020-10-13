林志玲之前遭曝光近照(右圖)臉色紅潤，今她也特地發文曬近況。(圖／翻攝自林志玲臉書、微博)

「台灣第一名模」林志玲上月因支氣管問題，低調進醫院動手術，日前陸網就瘋傳她術後的近照，只見她氣色紅潤、臉蛋變得有點圓，看上去恢復的不錯，今(13日)她也特地發文，曝光自己最新近況，引起網友熱議。

日前一名林志玲死忠鐵粉，曝光林志玲最新照片，只見對著鏡頭微笑比YA的她，氣色看起來相當不錯，容光煥發還變得有些圓潤，讓粉絲都大讚「好美、好可愛」，而今她也親自發文曝近照，這是她睽違1個月更新社群動態。

林志玲雖然是替代言品牌周年慶生，不過她也希望大家能平安健康，而隨文曝光她的近照，只見她托腮甜笑，氣色好到沒話說，雖然穿著牛仔褲，但一雙纖細長腿仍相當吸睛，讓網友看了全暴動。

粉絲大讚「志玲姐姐還是那麼美」、「美到快不認識了」、「是仙女阿，都不會老」。其實，林志玲長年受支氣管問題所擾，因此在醫師建議下，進行了耳鼻喉科的小手術，她也透過經紀人感謝外界關心，也希望大家都要注意健康。

(中時新聞網)