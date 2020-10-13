運動家「魔球」總裁比利比恩(Billy Beane)可能要離開大聯盟了，至少他未來必須面臨重大抉擇。《華爾街日報》報導，紅襪老闆要拿出芬威運動集團25%股份賣給「Redball收購公司」，比恩是這家公司的聯席董事，如果收購成功，比恩就必須告別美國職棒了。

大聯盟規定，業界人士不可持有多支球團的股份，比恩目前是運動家股東，他若持有紅襪股份(即使不是他作主去買)就無法留在大聯盟。

1899年，克里夫蘭蜘蛛隊老闆羅賓森兄弟買下破產的聖路易布朗隊(現紅雀隊)，他們同時持有兩支球隊，然後把蜘蛛隊的球星全送到布朗隊，史上最強的投手賽揚(Cy Young)也在其中。蜘蛛隊該季打出歷來最慘的20勝134敗，並隨之消滅，布朗(紅雀)最終成為棒球名門。為避免悲劇重演，大聯盟禁止同時入股兩支球隊。

今年58歲的比恩於1997年擔任運動家總管，2015年升任總裁。2002年紅襪老闆亨利(John Henry)開給比恩1250萬美元的史上最高總管價，但比恩拒絕了，收錄在電影《魔球》成為經典橋段。多年後運動家獎勵比恩的忠誠，讓他成為球隊股東。沒想到比恩還是逃不出亨利的手掌心，他未來得放棄自己的投資留在運動家，或是放棄運動家轉投紅襪。

(中時新聞網)