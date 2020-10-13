一位黃姓婦女日前不爽高鐵嘉義站女售票員處理速度過慢，就當眾大罵「X林娘雞掰」等語。女售票員不堪受辱告上法院，黃女否認罵髒話，還瞎掰自己講的是口頭禪「很急的時候，就要趕快拜拜」。法官不採信，經審後，刑事部分判罰4000元；民事部分則須賠償8000元精神撫慰金。全案可上訴。

據判決書指出，黃姓婦女於5月11日下午帶著兒子北上參加國中教育會考，而在高鐵嘉義站大廳售票處時，她疑似不滿女售票員售票速度過慢，在公眾場所中對其大罵「X你娘雞掰」，女售票員氣得一狀告上法院。

對此，黃女則辯駁，自己說出的那5個字是父親的口頭禪，也是俗語，否認有說出髒話羞辱女售票員。還仔細解釋自己說的是，「幹（幹事、里幹事、村幹事）、林（二姑丈的姓）、娘（我叫母親叫阿娘）、急（急躁、口給）、拜（拜拜）」，解釋為很急的時候要趕快拜拜。

法官審理時，參考高鐵嘉義站監視器畫面及女售票員證詞，判定黃女所答辯的「很急時要拜拜」與事發當時的情境全然無關，因此不足採信其說法。也認定黃女未坦承罪行，屬卸責。法官酌情後，刑事部分依公然侮辱罪，判處新台幣4000元，得易服勞役；民事部分則判黃女須賠償8000元精神撫慰金。全案可上訴。

(中時新聞網)