許多人倡導用LED燈泡較省電，不過買起來確實比一般傳統的鎢絲燈泡要貴上許多，若家中裡裡外外全部換掉，恐怕也要花費不少。有網友表示，在全LED環境的房間，只要幾分鐘就會開始覺得眼睛不舒服，想詢問大家，家裡燈泡應該換成LED嗎？貼文一出，引起網友熱烈討論，有內行人點出關鍵優缺點，透露電費超有感。

中天新聞 省電燈泡不省電？！ 換LED燈省2/3照明用電

這名網友日前在PTT發文表示，家中的燈泡陸續壞了，他聽說LED燈比較省電，在考慮是否要順勢將家裡的燈泡都換成LED，但是因為他的眼睛對色溫比較敏感，只要待在全都是LED燈的房間幾分鐘，就會開始覺得眼睛不舒服，因此想問家裡的燈泡應該換LED嗎？

有部分網友認為LED比較容易壞，紛紛留言「LED超容易壞，過沒多久就亂閃」、「我用LED的經驗是壽命一半不到」；但也有網友說「LED用了3年還沒壞」、「LED用1到2年沒關都好好的」、「LED整間房子加起來20顆，用4年沒壞過半顆」。

對於LED燈的評價好壞參半，有內行網友點出關鍵「全換，電費會有感」，他建議選色溫低一點的就不會那麼刺眼，並將不同色溫混著用，除非有必要，最好不要選6500k，白光跟黃光各半剛好，因為LED亮很多，如果用白光選5000k就好。

(中時新聞網)