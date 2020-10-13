林口分局文化派出所日前接獲一起報案，一名運將搭載到一名婦人，但婦人不但無法正常表達，且身無分文，熱心的運將沒將婦人趕下車，而是請求警方協助，文化所警員洪英豪、翁百宏接獲報案後，見婦人身著衣物單薄、步履蹣跚，身體相當虛弱，似乎餓了蠻久，員警於是自掏腰包到便利商店購買便當供婦人果腹恢復體力，並提供點心及飲料讓婦人疲憊的身心得以放鬆，在婦人享用餐點的過程中，員警也透過警政系統確認婦人身分，查出婦人為桃園市的失蹤人口，且具有身心障礙手冊，員警立即聯繫家屬前來接送返家，家屬到場時頻頻感謝警方暖舉，直呼林口警好讚！

依據統計資料顯示，截至108年9月底，新北市身心障礙人口數為16萬9503人，其中以第一類（神經系統構造及精神、心智功能）最多，共50775人，約30%，是目前社會照護急需重視的一環。

日前林口分局文化派出所，一名計程車司機載到一名持有身心障礙手冊的婦人，無法正常表達到何處，好心運匠耐心的詢問後仍無法得到答案，只好將婦人載到派出所求助，文化所員警見婦人似乎身體相當虛弱，立刻前往超商購買飲料給婦人果腹，同時進行協尋，順利地查出婦人失身分，並連繫家屬領回。

林口警分局呼籲，身心障礙人士於社會中生存不易，希望民眾能踴躍伸出熱情的雙手主動關懷，也許正是您的一聲關懷與問候，能適時協助找到回家的路！

(中時新聞網)