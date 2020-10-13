國民黨上午召開「你今天被306了嗎？陳菊東廠踹共道歉」記者會，就革實院長羅智強被監察院發函限期查覆4筆小額政治獻金，要求監察院向國人及羅智強公開道歉。羅智強在記者會爆料說接獲「深喉嚨」告知，行政院長蘇貞昌NCC將關掉中天；他提醒國人，中天關掉後，接著是TVBS及所有對執政黨發出意見的人；他希望深喉嚨爆料是錯的，呼籲蘇揆不要當扼殺新聞自由的民主屠夫。

羅智強說，這次監察院查他4筆政治獻金，幸好「深喉嚨」提醒，他才請北市民政局比對，發現4筆獻金的捐贈者資料完全正確，否則他可能就要被罰120萬元。這位提供訊息向來準確的「深喉嚨」還告訴他，趁著兩岸情勢緊張、國人關心瘦肉精豬肉問題，蘇貞昌和NCC很可能正偷偷摸摸的著手，要把中天新聞台關掉。

他說，昨天午夜他在限時動態發佈了一個投票，一個晚上有10000人關注、1000多人投票，有82％的網友認為中天一定會被關掉，只有18％的人認為不會。

羅智強說，中天會不會被關，其實不是中天一家新聞台的事情，這涉及台灣的民主，也是台灣新聞自由瓦解的一記警鐘。他要正告蘇貞昌：「誰都知道你想當總統，想選總統是每個人的自由，但請不要關新聞台，當殺死新聞自由的民主屠夫。」

羅智強強調，雖然幾次深喉嚨傳遞訊息的正確率都是百分之百，但這次他希望是錯的，我們等著看蘇貞昌及NCC會不會把中天關掉？等著看新聞自由會不會葬送在蘇貞昌及NCC手上？中天不會只是唯一一家，當關掉中天之後，一下步就是TVBS，下一步就是所有對執政黨還敢發出意見的人。

(中時 )