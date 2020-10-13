大陸央視昨報導指出，民進黨前主席卓榮泰助理鄭宇欽涉及台諜案，卓榮泰強調無此助理，這顯然是錯誤報導。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄傳出與鄭宇欽是臉書好友，對此，莊瑞雄今受訪表示，臉書好友上萬人，什麼時候加好友沒頭緒，但他沒聽過也不認識鄭宇欽。

對於傳出臉書與鄭宇欽是好友，莊瑞雄解釋，政治人物臉書常有上萬名好友，網路世界奇奇怪怪，什麼時候加好友沒有頭緒，不過，他沒聽過鄭宇欽，也不認識對方。

綠委趙天麟說，他曾擔任新文化工作隊長，20幾年來舉辦很多營隊，對鄭宇欽沒有印象，就算鄭曾經參加過營隊也已經事隔多年，況且鄭也離開台灣多年，結果中共當局以台諜為由抓人，非常小兒科，難道中共內部壓力已經大到必須抓邊緣的台灣人，作為逞兇鬥狠的工具。

趙天麟譴責中共當局，這些被指控是台諜的人士都是政治不重要的人，不是公眾人物，利用無辜的人來平息中共內部治理不當壓力，所有國人及政黨應團結嚴正告知中共，用不正當程序關押台灣人，我們很憤怒，要求立即無條件放人。

(中時 )