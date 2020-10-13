詹姆斯昨幫助湖人奪下隊史第17座總冠軍，個人第4枚冠軍戒、4次FMVP，球迷開始爭論喬丹與詹姆斯誰是NBA史上第一人。面對這個問題，當事人詹姆斯沒有正面回應，反而講了「你們繼續討論，我愛喬丹」模擬兩可的這句話。

詹姆斯分別帶領熱火、騎士與湖人奪下總冠軍，成為NBA史上第一人，季後賽生涯已贏了39輪系列賽，追平羅伯歐瑞，並列史上第二。而且，四度奪得總決賽MVP，超越魔術強生、鄧肯和歐尼爾，獨享史上二。NBA有史以來，也只有詹姆斯與喬丹的MVP、FMVP都超過4個，詹姆斯MVP和FMVP各4個。

對於球迷的討論，安東尼戴維斯的答案是，詹姆斯是與眾不同的！這句同樣是不得罪人的話，但詹姆斯聽到後卻是哈哈大笑，「你們都是知道我是多麼喜歡喬丹的，為此我還特地改穿23號球衣，當年我拿到喬丹飛鞋的時候激動得說不出話來，我愛喬丹，所以你們繼續討論這個話題吧！」

(中時 )