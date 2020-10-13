大陸乘聯會13日公布9月乘用車銷售狀況，其中新能源車批發銷量成亮點，銷量突破12.5萬輛，較去年同期大增99.6％。

乘聯會數據指出，9月新能源乘用車批發銷量逾12.5萬輛，年增99.6％、月增24.1％。品牌上有多元化趨勢，前三大品牌為上汽通用五菱銷量為24,386輛、比亞迪為19,048輛、特斯拉中國為11,329輛，蔚來、小鵬、威馬、合眾、零跑等新勢力車企也創出佳績。

此外，乘聯會數據顯示，9月廣義乘用車零售銷量年增7.4％，批發銷量年增8.8％。

展望10月業績，證券時報引述乘聯會說法稱，10月將進入大陸乘用車市的銷售旺季，由於十一期間的大陸疫情相對平穩，這對Q4的經濟社會回暖奠定更強信心。雖然2019年10月8日的基期偏高，但10月第一周的乘聯會廠商零售數據顯示年增8％以上增長，這也是市場總體較強的表現。

(工商 )