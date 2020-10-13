蘋果在5G新機發表會前夕，12日股價收124美元大漲6.35％，激勵台廠蘋果供應鏈中，在這波台股大漲中，股價相對處於低基期的個股，13日股價爭相表態上揚，新普（6121）、力旺（3529）、祥碩（5269）、康舒（6282）、台郡（6269）及臻鼎-KY（4958）等概念股，均奮力表態上揚。

蘋果5G iPhone 12系列新機發表會，終於即將來到，市場對新機發表期待高，第一金投顧董事長陳奕光表示，根據之前3G換4G所帶動的換機潮來看，樂觀看待此次蘋果新機的4G換5G所帶來的換機潮，將帶動銷售量大幅攀升，有助供應鏈股價表現。

蘋果股價12日勁揚逾6％，為近來罕見的漲勢，顯示市場對新機發表以正面看待，台商供應鏈近來除了台積電股價創新高外，多數概念股股價頗受壓抑，法人樂觀看法，隨著發表會新機面世後，供應鏈拉貨潮將持續到第4季，將推升營收及股價同步上揚。

(工商 )