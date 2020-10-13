老一輩的人常常會用「草莓族」來形容7年級生，按指這個世代的人抗壓力差，不過有許多7年級生對此感到相當不滿，最近又面臨教召延長年限的事件，更讓7年級網友跳出來悲喊「7年級生得罪誰了？」，更列出人生歷程中遭遇的6大災難，讓引起不少同世代網友的共鳴。

這名網友在PTT上以「7年級生得罪誰了？」為標題發文，一開始他就悲觀地表示，「是不是生錯時代了？是不是得罪上帝了？」，之後更列出6大災難「房價飛漲」、「薪資涷漲」、「廣設大學」、「多元入學」、「分紅費用化」，以及最近引起廣泛討論的「教召延長年限」，這些事件都讓他感到相當崩潰，直言：「7年級生是生來受罪的嗎？」。

不少網友對於PO主的感受也都深有所感，紛紛留言：「7年級根本被壓榨的一代」、「然後老人酸你們草莓族」、「你少了2008金融風暴」、「高中遇SARS、大學遇學歷貶值、碩士遇金融海嘯」、「感覺7年級真的比較衰，在轉型過渡期，各方面都轉」、「現在的7年級真的是，前面有老人剝削，後面要世代正義」、「7年級哪裡富裕？大學畢業時22K正夯耶」。

還有人認為這麼多事件都挺過來了的7年級生其實非常有抗壓力，「7年級絕對是台灣最抗壓、最優秀的一代」、「7年級生根本抗壓性超強」；但有人也抱持著不同的看法，「我8年級還不是遇到這些」、「周遭的7年級很多都早早就買房了，沒你說的那麼慘」、「7年級過得好的大有人在」。

(中時新聞網)