東台(4526)指出，雖然PCB產業歷經今年上半年的疫情衝擊，但第3季已經逐步回溫，除電子設備事業處原產品訂單外，加上新推出的TDL-6/TDL-6B線馬鑽孔機性能深受客戶群好評，已簽約和洽談中的在手訂單超過3億元。

東台9月合併營收為6.88億元，月增24％，年減17％；前3季合併營收57.48億元，年減29％。集團整體而言，來自工具機營收占86％，電子設備營收占比14％。在產品應用面表現，汽機車產業約占營收35％，電子業約占14％，航太業約占13％。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占61％，亞洲其他地區則約12％，歐美地區則占25％。

2020 TPCA Show於10月21日至23日在台北南港展覽館4樓展出，東台聯手東捷(8064)展出本次設備重點，主要呼應5G應用，能滿足大尺寸通訊線路板需求、並因應5G線路精細度及電測治具精度提升，推出TDL-620BX超大檯面機械鑽孔機及高頻電路板天線製程，效能媲美歐洲大廠，效率更勝於其的TLCU-660 UV+CO2複合雷射加工機，及電測治具精度提升的SDF-116探針治具高精度機械鑽孔機；另外在電路板瑕疵檢測方面，運用AOI結合AI技術去做電路板檢測，其中以AI功能做教導，將瑕疵分析比較，以即時提升檢測精準度。

台灣電路板協會(TPCA)與國際半導體產業協會(SEMI)自2018年起共同推動PCBECI設備聯網標準科專計畫，做為板廠與設備間雙向通訊的格式，並在經濟部工業局的政策支援下，由系統整合商沃亞科技主導，東台與志聖(2467)、群翊(6664)、揚博(2493)串連合作，協助台灣20家中小型PCB企業，完成105台舊有設備升級智慧聯網功能，實現設備稼動及問題可視化，進而確保「設備稼動率生產不中斷」、「設備正常運轉不生產不良品」，並導入大數據分析、人工智慧(AI)，實現智慧製造的藍圖。該計畫已於2020年9月30日完成計畫工作，並將成果於2020 TPCA Show展會展示專案計畫成果。

(時報資訊)