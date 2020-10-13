美股四大指數收高，台股今日開盤上漲32.53點，為12988.44點。由於國安基金12日開會決議退場，市場多頭信心受到影響，台指期開盤半小時高低震盪逾百點，大型股包括大立光(3008)、台積電(2330)、聯發科(2454)、南亞科(2408)、聯電(2303)及華碩(2357)等紛紛下修，台股由紅翻黑，一度失守12900點，盤中一度探至12857.1點，跌近百點，中小型個股表現相對活絡，指數漸漸往上回升。

分析師表示，台股跌幅今日超過日韓股市，電子資金比重降至66%，改由傳產接棒演出，明早蘋果將發行新機發表會，留意蘋概股族群表現，台積電也將舉行法說會，留意釋出的產業展望。

盤面上，大立光受到八外資下修展望，目標價砍到2815元，今日開低後一度跌破3000元；台積電ADR周一再創新高，股價開高後又翻黑，多空在平盤處展開攻防；九豪(6127)將啟動10年來首度擴產計畫，第4季盼先挑戰損平，盤中強攻漲停板19.35元；東洋(4105)爭取到德國藥廠BioNTech 3000萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，今日開盤股價跳空鎖漲停76.4元；南帝(2108)挾著市場需求持續高漲，股價漲幅在4.5%以上；正隆(1904)打上蘋果光，Q4營收可望拚百億，盤中漲幅在2%以上，最高曾衝至34.5元，來到波段新高。

分析師表示，台股近期維持12900~13000間震盪，萬三附近潛在賣壓大，台股短線難脫震盤走高格局。目前美元走弱，部分電子股或存在匯損隱憂，需要特別留意，另外，大陸手機市場在缺乏華為高階機種競爭下，蘋果新機有望替補缺口，帶動供應鏈拉貨力道，蘋概股值得留意。

(時報資訊)