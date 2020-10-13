前總統馬英九8月22日在「國家不安全研討會」中表示，中共武力犯台「首戰即終戰」，律師林憲同認為馬恐嚇國民、侮辱三軍及總統蔡英文，自訴馬恐嚇、公然侮辱罪。不過，台北地院認為林提出的事證，不足以認定馬有可能成立犯罪，本案無須進入實質審理，裁定自訴駁回，可抗告。

林憲同自訴指出，馬英九卸任後，應依國家憲政體制對政府承擔忠誠及保密義務，卻在8月22日公開演講，將國防部文件所載「首戰即決戰」更改為「首戰即終戰」，並稱美軍來不及協防台灣，恐嚇我國全體國民，公然侮辱三軍及詆辱總統蔡英文，涉犯恐嚇危安、公然侮辱罪。

法官認為，林憲同指控馬英九恐嚇全體國民，若成立犯罪，應屬刑法「恐嚇公眾罪」範疇，而非「恐嚇危安」，林顯然告錯法條；馬的言論是陳述他所認知「中華人民共和國解放軍對台灣」的軍事戰略，且戰爭勝敗結果非單一因素所致，更非已卸任的我國總統所能左右、支配掌控，縱使馬的言論令人不安，也非恐嚇公眾罪的處罰範圍。

法官指出，「決戰」及「終戰」用語的差別，是否就是林憲同所指「決戰即代表奮戰到死」、「終戰即代表敵前投降」的意思，仍有待商榷，況且政治性言論為取得公眾關注，常使用聳動文字，是民主自由與公民社會常見現象，馬英九雖然改變國防部文件的用詞，仍屬言論自由保障的範疇。

另外，馬英九的言論也不是對三軍、蔡總統的抽象謾罵或嘲弄，依林憲同所提事證，無法證明馬可能涉犯恐嚇危安、恐嚇公眾或公然侮辱罪，命林補提證物並傳喚行訊問程序，林卻拒絕到庭，法官因此認定本案無須實質審理，不必傳喚馬，裁定自訴駁回。

(中時 )