蘋果（Apple）將在台灣時間10月14日凌晨1點，舉辦今年第二場秋季發表會，預料iPhone 12系列以及多款新品將會連袂登場。如果你也打算熬夜直擊iPhone 12系列亮相的那一刻，可參考以下收看線上發表會的方法。

相對於過去，如今收看蘋果發表會的方法已更為多元，也更為簡單，共有以下幾種可收看的方式：

一、不限裝置：可透過YouTube直播連結收看

二、可透過網路瀏覽器連線到Apple Events收看發表會直播。蘋果設備（iPhone、iPad、Mac等皆可支援）。Windows 10以上裝置可透過Edge瀏覽器連至Apple Events網頁收看

三、任何具有 TV app的裝置也都可收看（過去的Apple Events App已經與TV App 整合）

由於中國大陸地區對於網路服務的規定，在中國大陸地區的消費者可以透過愛奇藝、Bilibili（B站）、騰訊視頻、新浪微博、YOUKU等平台來收看本場發表會的直播，且蘋果在微信公眾號指出，上述平台直播影片會提供中文字幕，讓收看直播的觀眾更為完整的了解發表會內容。

一般預期，本次發表會中iPhone 12系列將是最大主角，此外新款Apple TV、AirPods Studio頭戴式耳機、AirTag（或稱Apple Tag)、新款HomePod等新品也有望登場。其中先前有傳聞指出，新款HomePod體積更小，且可能定價99美元，相當具有競爭力，且據傳內建超寬頻技術（Ultra Wideband, UWB），可以跟其他內建超寬頻U1晶片的設備（例如iPhone 11全系列、Apple Watch Series 6等等，據傳新款Apple TV也將內建此晶片）進行連接，將是本次發表會中相當重要的新產品。

(科技)