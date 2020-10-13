族人見狀趕緊滅火降溫。(林和生攝)

不滿永久屋居住權益問題，禮納里永久屋數十族人13日上午前往屏東縣政府陳情抗議，正當眾人輪流表達訴求同時，73歲長老盧啟村竟拿出預藏汽油往身上澆淋、瞬間點火，準備死諫，一旁族人見狀趕緊將人拉到水池內滅火，並緊急送往屏東醫院急救。

長老弟弟盧秋語表示，哥哥是個性很直的人，總覺得族人不能被欺壓，上午出門前還特地轉頭告訴他說，「你準備戴孝」，當時他只能好言相勸，教他不要想那麼多，要走自己的路，沒想到仍發生意外。

霧台鄉民代表李金龍指出，「真的很痛苦」，發生這種憾事沒人想的到，但族人住在永久屋的居住、耕地及空間都遭受壓迫，政府根本沒有聽到人民聲音，不難保證這樣的事情會一直發生，希望有人能回應部落。

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