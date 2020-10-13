現在是流感季節，中小學生可以公費施打疫苗，但部分縣市的老師則未被納入。全國教師工會總聯合會今天表示，今年還有10個縣市未將教師納入公費流感疫苗，希望明年全國所有縣市都將教師納入，讓師生共同防疫。

依據衛福部109年度流感疫苗接種計畫，為維護幼兒及人民的健康、降低國中小及高中職學生罹病率及疾病擴散率，進而間接保護高危險族群，施打疫苗確實可以減少醫療費用等支出。

現在已進入流感高峰季節，加上新冠肺炎疫情影響，更升高流感對人民健康造成的威脅。今年流感疫苗已在10月5日開打，中小學生納入公費施打範圍，不過有些縣市未將老師納入。

全教總理事長侯俊良表示，全國22縣市中，今年有12個縣市將教師納入公費施打流感疫苗對象，但包括台南市、基隆市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、屏東縣、台東縣、澎湖縣及金門縣等10個縣市則沒有。

侯俊良指出，教師於協助並帶領學生進行流感疫苗校園接種時，可安撫學生不安情緒，若將老師也納入公費施打範圍，將使校園防疫網更加完善。全教總更進一步主張，讓老師「隨班施打疫苗」，更有助於提高老師接種率。不過今年已經來不及，希望明年所有縣市都做到。

新北市教育人員產業工會理事長蔡太裕表示，早在2009年，新北市政府就將國小、幼兒園學童納為公費施打流感疫苗對象，之後再逐步擴大到國、高中職。老師在第一線接觸學生，因此容易得到流感，特別是老師辦公室時常是各種病毒齊聚的地方，因此各縣市均應將老師納入公費施打流感疫苗的對象。

桃園市教師會理事長張瓊方表示，她是高中老師，每天接觸的學生上百人，而高中老師一旦感染流感，跑班上課更會擴大傳染範圍。桃園在多年前就已將老師納入公費流感施打範圍，但是要老師自己抽時間到外面施打，因此接種率很低，僅約1、2成。今年桃園改成在校內全面施打，預期接種率會提高。

(中時 )