大陸海關總署13日公布數據，按人民幣計，Q3進出口總值、出口總值與進口總值均創季度歷史新高，前3季大陸貨物貿易進出口總值也達到人民幣（下同）23.12兆元，年增0.7％，實現2020年以來進出口累計增速首度轉正。

海關總署數據顯示，Q3大陸進出口總值8.88兆元、年增7.5％，出口總值5兆元，增長10.2％，進口為3.88兆元，增長4.3％。

新浪財經報導，海關總署發言人李魁文指出，前3季防疫物資出口增長較快，其中包括口罩在內的紡織品出口增長37.5％，醫藥材及藥品、醫療儀器及器械出口分別增長21.8％、48.2％。出口部分從4月開始就連續6個月正增長，前3季累計增長1.8％，其中防疫物資就拉動出口增長2.2個百分點，宅經濟商品則拉動出口增長1.1個百分點。

此外，大陸前3季主要大宗商品和重點農產品進口量增加。

外貿方面，大陸前3季對美國出口按人民幣計年增1.8％。對東協、歐盟、美國、日本、韓國進出口總值分別為3.38兆元、3.23兆元、2.82兆元、1.61兆元、1.45兆元，分別年增7.7％、2.9％、2％、1.4％、1.1％。

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