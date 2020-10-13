公務人員補休須於一年內休畢否則視同放棄的規定近期引發熱議，人事總處研議將補休期一年規定延長為兩年，仍有警、消、海巡感到不滿。人事總處表示，將通盤檢討人員、執勤時數，訂定「框架性規範」，提供合理補償機制。

民進黨立委周春米等人上舉行「公務人員補休蒸發沒得休，人總畫錯重點恐成老不休」記者會，出席的公務革新力量聯盟祕書長何昀峯主張，各機關應按月公布未休完的補休時數，屆時哪個單位過勞及人力不足，一望即知。他也說，大法官去年釋字785號解釋，公務員的勞動條件正式邁向新紀元，人總不應用舊思維面對改革。

現行警、消、海巡及矯正機關最易工作超時，也是釋字785號提及的對象。消防員工作權益促進會代表楊適瑋表示，目前有2／3消防局採勤二休一，也就是執勤48小時休24小時，以年資5年的消防員計算，以正常方式換算，每月會出現200小時補休，若一個月請3天補休，每月都還有1百多小時的補休時數，累計一年就一千小時，等於快有50天的補休，若僅延長一兩年補休能休完嗎？

人事行政總處給與福利處副處長楊良彬指出，如何訂定規範性框架，目前人事總處還在研議中，尚未定案，加班補休從一年延到兩年，只是可能研議方向之一，未來還要針對人員、執勤時數通盤考量後，才能訂合理時數及適合補償機制。但他相信，加班時數若能在現有經費上支應，每個機關都樂意給加班費，因為補休反而會沒辦法調配過來。

人事行政總處考用處副處長游梅子則說，人總已蒐集消防、警察、海巡、監獄矯正機關的超勤時數狀況，目前矯正單位已補充人力，內政部也已訂定逐年充實消防人力計畫，這次了解過程中就發現，警察機關超勤狀況就沒有消防超勤嚴重，如果人力補足，超時加班問題就能改善，若消防人員人力能補足，也希望能改善加班情況，屆時人總會再整體檢討時數及加班費。

(中時 )