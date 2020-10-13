法國網球公開賽結束後，其他職業網球巡迴賽接續進行，周一開打的ATP俄羅斯聖彼得堡公開賽傳出一名新冠肺炎無症狀球員確診，即刻進行退賽並隔離。

ATP未公布這名確診球員的名字，不過全力追蹤該球員移動路線、範圍，調查有哪些和他接觸過，並提醒大家注意自身健康狀況，如果有和該球員接觸過的人，也得儘快隔離，避免更多人受到影響。

ATP官方表示這名已經隔離，身體狀況還不錯，屬於無症狀感染者，進行賽事新冠肺炎檢疫收到陽性結果。

瓦林卡在聖彼得堡公開賽男單第一輪，在淘汰邊緣救了3個賽末點，最終完成逆轉勝。（資料照／美聯社）

瑞士好手瓦林卡（Stan Wawrinka）昨天男單第一輪曾陷入3比6、5比6，在英國對手伊文斯（Daniel Evans）邁向勝利的發球局0比40落後的絕對劣勢下展開絕地大反擊，瓦林卡連救3個賽末點，最終3比6、7比6（7比3）、7比5驚奇逆轉勝。

瓦林卡生涯對伊文斯4戰全勝，不過比賽都不算是輕鬆獲勝，這也不是第一次瓦林卡靠著拯救賽末點要回氣勢、病氣走伊文斯的比賽，因此賽後瓦林卡說：「和伊文斯的對戰總是很困難，他是很棒的球員，每一戰我都贏得很艱難。今天我在第二盤救了重要的分數、保持專注，也開始在自己發球局表現更好，打得更有侵略性，真的很開心回到聖彼得堡參賽並贏得勝利。」

(中時 )