一名丈夫聲稱妻子從年初至今已離家9個月，留下他與4個孩子，他表示，夫妻倆平時感情很好，結婚已12年，太太過去曾是某劇團的花旦。去年開始，他發現太太開始勤於打扮，常與一名男子攀談，根據，妻子離家那天的監視器發現，她包得相當緊，全身上下只露出一雙眼睛，網友仔細一看更有驚人的發現，1995年出生的她，怎會結婚已12年？

據綜合陸媒報導，本月9日，位於大陸江西上饒，一名男子表示，妻子吳燕飛出生於1995年（民國84年），過去曾是某劇團的花旦，失聯至今已有9個月了，留下他與4名年幼的孩子，警方透過監視器畫面發現，吳女離家的當天，全身上下包得相當緊，只露出雙眼，並將自己的電動機車交付給一間店老闆後，便自行離去。

丈夫指出失蹤當日，無論他如何撥打電話，就是聯繫不上她，事後也發了許多尋人啟事，都徒勞無功，只能藉由她的行蹤軌跡查詢，發現她於6月2日從江西至撫洲、3日又從西安到銀川；途中還買了一張只能對外撥出的電話卡。

丈夫焦急地說「去年，妻子開始注重打扮，還經常與一名男子攀談甚歡。」這讓他懷疑失蹤是否有關連，而他更表示自己一人帶4名年幼的孩子，真的相當困難，經濟狀況也不是相當好，為了家庭生計，已出去打工養家，但仍不放棄尋找妻子的下落。

但許多網友對於這名丈夫提供的訊息，卻嚇得直發毛，並表示別再為這名丈夫轉發「尋人啟事」，網友認為吳姓女子1995年出生，今年也不過才25歲，卻已結婚12年，也有4個孩子，換句話說，13歲未成年的狀態下就結婚？這疑點讓網友懷疑「不知道是不是拐賣人口，有沒有涉嫌非法拘禁」，更猜測吳女根本不是失聯，而是逃走。

據悉，吳女13歲結婚，16歲生子，前3個女孩，第4個則是男孩，而最大的不過也才8歲，最小的2歲，12年婚姻生4個孩子，若13歲當年發生性行為，男方應構成強姦罪。

(中時新聞網)