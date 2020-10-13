陳家人在屋內搬家。（曹婷婷攝）

交通部鐵道局中部工程處13日凌晨發動奇襲，強制拆除台南市鐵路地下化沿線北區黃家、東區陳家反拆遷戶，隨著北區順利將黃春香、聲援者架離後，順利拆除；東區陳致曉老家一早6點開拆圍牆、後院，配合陳家人自己搬家的請求，目前持續搬家中，鐵道局中工處副處長吳志仁強調，陳家人今天離開後，屋內財產將暫付保管，盡快搬清後就能盡快完成拆除。

吳志仁說，鐵道局中工處先後於9月13日、26日發函告知陳家近期將拆除，但期限已到，陳家人仍未主動搬離，所以才有今天的強制搬離、拆除作業。陳家人從10點開始搬離家具跟物品，11點還在持續搬當中。政大地政系教授徐世榮預計等搬家告一段落就會帶著陳家雙親一起在院子禱告，最後步出陳家的門，有尊嚴地離開家。

鐵道局中工處及大批警力凌晨3點多、4點半由中工處長黃鳳崗、副處長吳志仁分批抵達北區拒遷屋主黃春香處、東區陳致曉老家進駐，並封鎖周遭巷道。北區黃家凌晨就湧入大學生、反迫遷社運人士，和警方發生數度推擠衝突，最後6點多在優勢警力下，將黃春香及抗爭眾人陸續清從屋內請出、架出50多人，中工處7時許展開局部拆除作業。

相較北區大批警力駐守大陣仗，傳出要同步拆除的反南鐵東移全線自救聯合會長陳致曉老家，一度悄然無聲息，直到清晨4點半，消防人員、警力陸續到場，同樣封鎖周遭巷道。陳致曉人在台北上課，僅年邁雙親、姐姐和政大地政系教授徐世榮及零星抗爭者駐守屋內。

(中時 )